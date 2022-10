Gazzetta del Sud

...avvisi di garanzia a tutti i soggetti potenzialmente coinvolti nella storia dello stesso. ... L'edificio - spiega il Comune - si trova a Porta Balestrieri, inSanta Maria del Pianto, nei ...... in unin piena attività in vista del superamento della legge Fornero . Pensioni, ecco Opzione Uomo: l'ipotesi di Giorgia Meloni per andaredal lavoro a 58 anni (ma con un taglio fino al ... Al via cantiere pensioni, spunta Quota 41 con tetto. Ecco come funziona Il parlamento ha approvato un’iniziativa nata nel 2018 dopo la bocciatura della ‘Scuola che verrà’. I contrari: ‘Propagandistica, vaga e contraddittoria’ ..."Quota 41" ma con una soglia di età. E' l’ ultima ipotesi di lavoro sul tavolo delle pensioni , in un cantiere in piena attività in vista del superamento ...