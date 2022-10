(Di domenica 16 ottobre 2022) Faticando, con più di un brivido, ma creando sempre un numero enorme di occasioni. Ilbatte anche il Bologna 3-2 e consolida la vetta della classifica. E la copertina del match è tutta di Victor, che si riprende definitivamente il posto da protagonista in una squadra che sembra non avere limiti. Sono 26 i punti in classifica. Se si considera l’anno solare, ilha numeri esaltanti: 66 punti, 64 gol. Gli azzurri partono senza spingere sull’acceleratore, ma tra il 20? e il 30? gettano al vento quattro occasioni con Raspadori, Kvaratskhelia, Politano e Mario Rui, che colpisce la traversa. Nel finale della prima frazione di gioco, cresce il Bologna. Al 39? Aebischer ha l’occasione per far male a Meret, ma il gol del vantaggio dei rossoblù è solo rimandato. Al 41? Dominguez inventa un filtrante per Cambiaso che con la ...

Spalletti cambia ancora formazione: in difesaMario Rui a sinistra mentre viene confermato ... Panchina per. Questa la formazione ufficiale Napoli (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Kim, ...Solo panchina per Victor. Juan Jesus confermato accanto a Kim Min - Jae. Mario Ruidal primo minuto dopo aver riposato in Champions Mg Cremona 09/10/2022 - campionato di calcio serie A / Cremonese - Napoli / ...Osimhen torna al gol in Serie A, il Napoli continua a vincere. Thiago Motta ancora a secco, col Lecce non può sbagliare ...Victor Osimhen ritorna al gol anche in campionato. Paolo Bargiggia ha espresso il suo commento sui social. Una partita molto divertente tra Napoli e Bologna, quasi di livello europeo. Le due squadre s ...