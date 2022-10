Noi e la Giulia | l' avventura di tre quarantenni insoddisfatti dalla vita e in fuga dalla città

(Di domenica 16 ottobre 2022) Pietro Civera ci parla oggi di un film italiano che potreste non aver visto: la commedia "Noi e la" del 2015 diretto e interpretato dal bravissimo Edoardo Leo al suo terzo lungometraggio. Il film è tratto dal romanzo di Fabio Bartolomei "1300 e altri miracoli". Grande cast di attori italiani: i protagonisti sono infatti Luca Argentero, Stefano Fresi e Edoardo Leo che interpretano tree inche si ritrovano in questa impresa, da perfetti sconosciuti, a gestire insieme un agriturismo. Poi arriva un cinquantenne invasato (Claudio Amendola) e una giovane donna incinta (Anna Foglietta). Ad ostacolare l'impresa ci si mette un camorrista (Carlo Buccirosso) che si presenta a chiedere il pizzo a bordo di ...

TPI

Così Massimiliano Iervolino,Crivellini e Igor Boni, segretario, tesoriera e presidente di ... Un esempio che deve insegnare a tuttiil valore della libertà e della lotta per la libertà", ...Così Massimiliano Iervolino,Crivellini e Igor Boni, segretario, tesoriera e presidente di ... Un esempio che deve insegnare a tuttiil valore della libertà e della lotta per la libertà", ... Noi e la Giulia: tutto quello che c’è da sapere sul film L'ex sergente di Mira (Venezia) espulsa dall’Aeronautica militare dopo aver denunciato violenze nel «battesimo del volo» domenica pomeriggio sarà a un sit-in a Roma contro l’aggressione russa ...Giulia Schiff è tornata in Italia: la 23enne italiana si era arruolata nell'esercito ucraino che dall'inizio della guerra combatte con le truppe di Kiev. La giovane ex ...