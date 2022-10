Lukaku si è allenato | entro martedì gli esami per il via libera al rientro

Romelunon vuole più perdere tempo e stamani, prima di assistere da bordo campo alla vittoria sulla Salernitana, è andato alla Pinetina ad allenarsi. Ha corso da solo Big Rom, in attesa del via libera ...... forse decisivi in chiave Scudetto: in questo senso va ricordato il ko con lo Spezia... Inter - Salernitana, le formazioni:non ce la fa Il tecnico nerazzurro sperava di recuperare ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Lukaku: slitta di una settimana il rientro del centravanti belga. L’Inter recupera Correa e non rischia. Inzaghi ha ancora dubbi di formazione Lukaku non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la p ...