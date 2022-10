LIVE Veneto Classic 2022 in DIRETTA | Zurlo | Belleri e Tosin in una fuga da cinque | il gruppo insegue a 4’10”

(Di domenica 16 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione evento – Guida completa della corsa 14.35 Questi iuomini al comando: Michael(Biesse Carrera), Jonas Abrahamsen (Uno-X), Nils Brun (Tudor), Riccardo(General Store) e Matteo(Zalf Euromobil Fior). 14.32 È sceso a 3’26” il vantaggio deibattistrada. 14.29 Michaelè stato il primo a scollinare sulla vetta di La Rosina. Dietro di luie Brun. 14.26 E ora anche ilsta per arrivare in cima alla salita di La Rosina. 14.23 I fuggitivi scollinano sul secondo GPM di giornata. 14.20 I battistrada si avvicinano alla cima di La Rosina. 14.17 È ancora intorno ai” il vantaggio dei ...

Si inizierà con un tratto in costante falsopiano, poi al km 30 ci sarà la prima vera asperità di giornata, ovvero il Muro di Ca' del Poggio (1150 metri al 12,3% di pendenza media). Si proseguirà con ...... Francesco Pancani e Marco Saligari ore 14:45 Ciclismo 2022:Classic (diretta) da Bassano ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...La Veneto Classic chiude ufficialmente la stagione professionistica in Italia: è la seconda edizione della corsa inventata da Filippo Pozzato e dal suo gruppo, una corsa che è destinata a crescere mol ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Coronavirus in Italia, il bollettino del 15 ottobre: 38.969 nuovi casi, i morti sono 73 ...