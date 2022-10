Lazio | Zanda | ' evitiamo di dividerci | subito verifica con Conte e Calenda'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 16 ottobre 2022) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Non possiamo ripetere nelgli stessi errori politici compiuti a livello nazionale. Bisogna sedersi a un tavolo con M5S e Terzo polo. E bisogna farlo". Così Luigial Messaggero. "Le regionali delhanno un valore altamente simbolico, è un appuntamento fondamentale. Il Pd non può farsi trovare impreparato. Io credo che sia giusto provare a insistere sul campo largo, come ha chiesto anche la direzione regionale dem. Ma segnalo un allarme:e i 5stelle si sono dimostrati compagni di strada molto difficili". "Di tempo ce n'è poco, visto che si voterà a gennaio. Per questo lasulla percorribilità di questa alleanza dev'essere rapidissima. Non possiamo permetterci di ripetere a livello locale gli errori compiuti sul piano ...