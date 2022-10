Gelo in diretta su RAI 1 | figura imperdonabile sulla rete ammiraglia VIDEO

(Di domenica 16 ottobre 2022) Accade l’impensabile su RAI 1, il programma per famiglie riserva agli spettatori una parentesi decisamente stonata. RAI 1 (fonte youtube)Si mormora ormai da anni di un presunto antagonismo accanito tra i conduttori Monica Setta e Tiberio Timperi, reduci da colossali risse televisive in. I due presentatori dividono attualmente il parterre del programma “Unomattina in famiglia”, affrontando a turno temi di attualità, cronaca e lifestyle. Durante l’ultima messa in onda del programma, Monica Setta ha reiterato la sua antipatia viscerale nei confronti del collega, chiudendo i titoli di coda nelpiù totale. Monica Setta sbotta a RAI 1: la tensione in studio è palpabile Monica Setta (fonte youtube)Durante le fasi conclusive di “Unomattina in famiglia” nella puntata del 16 ...

Biccy

Durante unadel reality show di Alfonso Signorini la compagna dell'esponente Pd Andrea ... Ricordo il, in quei momenti sei paralizzato dalla paura'. Da Eleonora Daniele spiegò anche cosa ...... Affari regionali e Autonomie, Disabilità, all'Economia Giorgetti ma su chiamatadi Meloni ...Licia Ronzulli indicata da più parti come la regista responsabile dello stallo prima e poi del... Unomattina in Famiglia: gelo in studio fra Tiberio Timperi e Monica Setta Da 60 anni giornalista in Rai, Bruno Vespa ha raccontato per la prima volta di un episodio avvenuto nel garage di casa sua negli Anni di Piombo ...Inter-Salernitana dove vederla in diretta TV e live streaming su Sky o DAZN: le formazioni ufficiali L'Inter ospita la Salernitana al San Siro per 10a giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 12:30.