Ultime Notizie – Alessia Piperno | rivolta nel carcere iraniano dove è rinchiusa – Video

(Di sabato 15 ottobre 2022) Vasto incendio nella prigione di Evin a Teheran, la stessa è detenuta la trentenne italiana. Ci sarebbe stata una dei detenuti che ha interessato la sezione 7 del. Almeno otto persone, secondo quanto riportano i media, sono rimaste ferite nei disordini. Le autorità riferiscono che ora la situazione è completamente sotto controllo. La struttura penitenziaria, a nord della capitale iraniana, è tristemente nota perché usata dalle autorità iraniane per rinchiudere detenuti politici, oppositori e prigionieri di coscienza. è stata arrestata a Teheran mercoledì 28 settembre e condotta nella struttura penitenziaria di Evin.

