Agenzia ANSA

Lo ha detto Frans, intervenendo al congresso dei socialisti europei a Berlino. "L'... ha aggiunto, sottolineando che si tratta di una grande. . 15 ottobre 2022ha detto che non è d'accordo con il fatto che la biomassa sia cattiva per definizione. C'... ma non può certo risolvere da sola la grandeenergetica che abbiamo davanti. Timmermans, sfida a Putin è su democrazia, non deve vincere - Europa "Non dobbiamo commettere errori sull'agenda di Putin. Non vuole solo una vittoria sull'Ucraina ma anche una vittoria sulla democrazia. E questo non deve accadere". Lo ha detto Frans Timmermans, interv ...