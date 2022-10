TIFOe non solo

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 15 ottobre 2022) Le partite del Napoli sottendono anche la voglia di stare insieme. Il Napoli, è indubbio, sia in Italia che in Europa, sta marciando ad un ritmo impressionante e ciò stimola ancor di più il tifoso a stare vicino agli azzurri, che sia allo stadio, a casa o davanti ad una birra in un locale. Eppure, anche in tempi non così floridi, a Milano c'è stato e c'è tuttora un luogo, ormai fisico e del cuore, mai lasciato vuoto dai tifosi partenopei in terra meneghina, fatta eccezione per la drammatica fase pandemica. Il Club Napoli Milano Partenopea, che il prossimo Aprile, festeggerà i 10 anni ufficiali di attività è il luogo menzionato. Luogo fisico perchè ci si ritrova in un pub a Milano, il Barrio Alto Carlsberg, ormai storica sede di visione di partite e di eventi, e del cuore, perchè la partita a volte è davvero un pretesto. Il pretesto per poter stare insieme, per ritrovarsi in una Napoli ...