Quinta edizione di CorriBicocca | la corsa inclusiva e solidale

Leggi su lopinionista

(Di sabato 15 ottobre 2022) partenza2021 – Foto Mbs Ufficio Stampa e ComunicazioneA dare il via alladell’Università di Milano-Bicocca e del CUS Milano i due noti speaker radiofonici. Iscrizioni aperte fino al 18 ottobre MILANO – Dagli studi di Radio Kiss Kiss, tra una canzone e l’altra, ci accompagnano ogni giorno in giro per l’Italia con i loro focus sull’attualità, senza mai abbandonare l’ironia, cifra stilistica dell’emittente tra le più ascoltate in Italia. Domenica 23 ottobre, Max Giannini e Max Vitale, conduttori di “Good morning Kiss Kiss”, approderanno a Milano per dare il via alladie per animare la mattinata all’insegna dello sport e del divertimento. Lae ...