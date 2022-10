Pensione Quota 100 | è legale? Sciolti i dubbi sul divieto di cumulo imposto

Leggi su chenews

(Di sabato 15 ottobre 2022) In tanti si chiedono se la100 siao meno, soprattutto per quanto riguarda ildi. Per fortuna isono stati: ecco che cosa è stato detto. Parlare del sistema pensionistico in Italia è sempre un spina nel fianco in diverse circostanze. Questo perché è un settore in cambiamento costante e che genera parecchi malumori tra le persone che ricevono ogni mese l’assegno pensionistico dallo Stato. Tra i tantiche ci sono c’è quello che riguarda100 ed il suodiche genera parecchi interrogativi. fonte foto: AdobeStockForse non tutti sanno come funziona e in che cosa ...