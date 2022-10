Noemi Bocchi e la litigata pazzesca | pugni e calci alla porta di casa Cos’è successo

(Di sabato 15 ottobre 2022) Non solo Francesco Totti, anche la sua nuova compagna è alle prese con l’ex marito in tribunale.ha affrontato ieri a Piazzale Clodio il suo ex marito Mario Caucci, con cui è separata da molto prima che iniziasse la sua relazione con ilatore. La donna è stata immediatamente riconosciuta e ovviamente i giornalisti l’hanno circondata per saperne di più. Ma l’udienza è stata tenuta a porte chiuse. A quanto pare il motivo che l’ha spinta a denunciare la persona con cui ha formato una famiglia risale a cinque anni fa, a una notte di folle gelosia e di grande paura. La compagna di Francesco Totti era inquando Mario Caucci, patron del Tivoli, si è presentatosuaarrabbiato. L’uomo era in predagelosia e ha bussato ...

Totti enon si nascondono più: prima foto insieme nel ristorante dove lui chiese a Ilary di sposarlo https://t.co/pnMR6a7KSP BlogTivvu.com (@blogtivvu) October 4, 2022 Ilary Blasi, ...... stando bene attento a non incrociarla, Totti ha deciso di lasciare casa alla sua futura ex moglie e trasferirsi a Roma nord, vicino alla nuova compagna. L'ex calciatore ha voltato ...Le foto le pubblica in esclusiva il settimanale 'Diva e Donna' (Cairo Editore) in edicola domani. Alla vigilia di quella che si preannuncia una battaglia legale senza esclusione di colpi per il divorz ...Sono in molti a chiedersi cosa fa nella vita la nuova compagna di Francesco Totti: ecco che lavoro fa Noemi Bocchi ...