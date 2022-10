Microsoft ha individuato un nuovo gruppo di hacker che ha colpito Ucraina e Polonia

(Di sabato 15 ottobre 2022) Un attacco a diverse società di trasporti e logistica, tra, ha fatto scattare l’allerta inche ha segnalato la violazione e l’ha attribuita a quello che sembra essere un(o comunque unche è stato recentemente). Anche la tipologia dell’attacco, in realtà, sembra essere abbastanza nuova: all’interno di un post sul blog dipubblicato nella giornata di venerdì 14 ottobre, infatti, si segnala che alla base degli attacchi ci sarebbe stato untipo di ransomware, dal nome evocativo di Prestige. Glichiedono un riscatto proponendo in cambio il programma di decrittazione dei dati utile a sbloccare il danno da loro stessi ...

Giornalettismo

La scelta della location PoliMi Graduate School of Management hanella zona dei Navigli ...Un edificio green "Campus Navigli è il primo ateneo italiano a essere uno Smart Building:...... che richiama la santa trinità dei pilastri che lo stesso Spencer haper ipotizzare un pieno successo nel mondo del gioco via streaming: "content, cloud e community".potrebbe ... Ransomware Prestige usato contro Ucraina e Polonia | Giornalettismo Il CMA sta sollevando vari dubbi sull'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft Xbox e dissente con alcune considerazioni fatte dall'ente brasiliano.. Il CMA (Competition and Markets ...Studenti e manager di ogni parte del mondo hanno un nuovo punto di riferimento per la propria formazione. POLIMI Graduate School of Management ha inaugurato oggi il nuovo Campus ...