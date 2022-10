LIVE Torino-Juve 0-0 | Kean si divora il vantaggio

e Juve si affrontano per il derby della Mole numero 205 della storia, secondo anticipo della 10ª giornata di Serie A. A Juric ed Allegri servono i tre punti per uscire dai rispettivi momenti di ...Solo due successi per ilnelle ultime 12 partite giocate in casa in Serie A (5N, 5P) - in particolare, i granata non hanno trovato la via del gol in cinque delle ultime otto (potrebbero ...TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Linetty, Lukic, Lazaro; Miranchuk, Radonjic; Vlasic. A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Buongiorno, Zima, Karamoh, Pellegri ...SECONDO TEMPO 6' Nella Juventus esce Bremer, tra i fischi dellostadio, dentro Bonucci. 5' OCCASIONE JUVE! Rimpallo in area Toro, Locatelli di controbalzo da fuori, vola ...