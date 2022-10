LIVE MotoGP | GP Australia 2022 in DIRETTA | Marc Marquez al comando della combinata | tra i primi 10 Quartararo | Bagnaia ed Espargaró Dalle 4 | 30 FP4 e qualifiche

Leggi su oasport

(Di sabato 15 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.52 Ecco la grafica ufficiale con i tempi al termine delle FP3: Some brilliant performances this morning! @Luca Marini 97 P2o Bezzecchi P5@alex73 P7 We'll see the top class later on for FP4! #nGP pic.twitter.com/iKNhBs7yBr —(@) October 14,1.49 I due pilotiAprilia sembravano in difficoltà, eppure hanno saputo dare il meglio nei time attack, assicurandosi l’accesso diretto alla Q2. Più di qualche brivido corso invece da Fabio, ma alla fine è in top 10. 1.46 Quattordicesimo Enea Bastianini, 18esimo Fabio Di Giannantonio e 21esimo Franco Morbidelli. 1.44 Accedono dunque alla Q2 i seguenti piloti:...