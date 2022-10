LIVE Ginnastica artistica | Campionati Italiani 2022 in DIRETTA | spettacolo in gara-2 con Lodadio | Maresca e Bartolini

(Di sabato 15 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:36 Questo il podio dopo-1: 1.Yumin Abbadini (80.450) 2.Edoardo De Rosa (80.100) 3.Lorenzo Minh Casali (79.950) 15:35 E’ sarà a tutti gli effetti un nuovo Campione d’Italia: Ludovico Edalli in-1 ha infatti gareggiato solo su tre attrezzi e di conseguenza non potrà difendere il titolo. 15:32 La nuova formula del torneo prevede unaspalmata su due giornate, con i ginnasti che nel giro di 48 ore si trovano “costretti” ad esibirsi sui sei attrezzi per due volte consecutive. I punteggi di-1 verranno sommati a quelli di-2, quindi solo tra qualche ora sapremo chi sarà il nuovo Campione d’Italia. 15:29 Al PalaVesuvio di Napoli è arrivato il momento di assegnare il titolo tricolore all-around maschile. 15:26 ...

