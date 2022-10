Ligue 1 | il Lorient non batte il Reims in 9 | ma passa una notte in testa col PSG LIVE | in serata il Lens

Commenta per primo Dopo l'anticipo di ieri, continua oggi con due partite l'11esima giornata di1. Apre alle 17 la clamorosa sorpresadi Le Bris, che con 3 punti contro il Reims , a secco da 5 gare e in lotta per non retrocedere, si porterebbe provvisoriamente al primo posto e ...Adesso gli ospiti si ritrovano al terzo posto - in mezzo c'è il- a tre lunghezze dal Psg ... Il match valido per l'undicesima giornata della1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per ...Niente sorpasso del Lorient sul Psg nell’undicesima giornata della Ligue 1. La squadra di Le Bris non va oltre lo 0-0 in casa contro il Reims e raggiunge i parigini in vetta alla classifica a pari pun ...La seconda in classifica vede fermarsi a 6 la striscia di vittorie consecutive: occasione per il Psg e Marsiglia ...