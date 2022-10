L' Atalanta vola e batte in rimonta il Sassuolo 2-1

(Di sabato 15 ottobre 2022) AGI - Reduce dallasubita in casa dell'Udinese, l'si prende la ‘rivincita' ai danni del, ribaltandolo 2-1 a cavallo dei due tempi. Decisivi i gol di Pasalic e Lookman dopo il vantaggio ospite targato Kyriakopoulos. Con questo successo la squadra di Gasperini si porta momentaneamente in vetta alla classifica a +1 sul Napoli (impegnato domani con il Bologna), mentre gli uomini di Dionisi cadono per la quarta volta in stagione restando a quota 12 punti. Gara intensa e combattuta sin dall'inizio quella del Gewiss Stadium, con la prima potenziale occasione che capita all'8' sul mancino di Kyriakopoulos, servito da Frattesi e impreciso da ottima posizione. Una manciata di minuti più tardi, dall'altra parte, la Dea risponde creando una palla gol gigante sull'asse Pasalic-Lookman, con il croato che si fa murare da ...

Commenta per primo- Sassuolo 2 - 1 Sportiello 6,5: si scalda i guanti solo con lanci innocui da fuori, con la ... È la sua serata: al 1' della ripresasulla destra e serve Lookman per il ...... al 41' Kyriakopoulos porta in vantaggio il Sassuolo con un siluro mancino al volo su cross di D'Andrea, poi in pieno recupero e prima del riposo l'riporta tutto in equilibrio con il gol ...BERGAMO (ITALPRESS) – Ancora una notte da capolista. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini vince 2-1 contro il Sassuolo e sale in prima posizione a quota 24 punti, in attesa del Napoli: un successo gesti ...