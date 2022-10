Kate Middleton e il principe William andranno a vivere al castello di Windsor?

Ha il compito di proteggerla da ben 12 anni : stiamo parlando di Emma Probert sergente che, da tantissimo tempo, si occupa della sicurezza e della protezione di. Del resto i membri della Royal Family hanno bisogno di uno staff che si occupi della loro incolumità e, in quello della Principessa del Galles, vi è anche la donna che di recente ha ...Nella foto, scattata all'esterno della St George's Chapel, c'è tutta la famiglia: Carlo con Camilla, William cone i principini George e Charlotte , la madre di Meghan Doria Ragland , ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...5 cose da sapere sull’alimentazione dei corgi della regina Elisabetta-Kate Middleton e Meghan Markle: divise anche in cucina-Cosa mangiano i vip-La ricetta delle zucchine alla bolognese di Meghan ...