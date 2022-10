Juve | Vlahovic ' uniti si vince | il resto sono chiacchiere'

Tuttosport

Nella sfida contro il Torino, lapotrebbe aver trovato unnuovo All'Olimpico Grande Torino, però, la Juventuspotrebbe averlo trovato. Potrebbe aver trovato unnuovo, ...Riparte anche la, che - dopo la disfatta europea in terra israeliana e la batosta in campionato contro il Milan - vince di misura il derby contro il Torino grazie a un gol dial minuto ... Vlahovic, urlo Juventus: "Il resto sono chiacchiere". Da Vieri a Morata, pioggia di like All’Olimpico Grande Torino la Juventus potrebbe aver trovato un Dusan nuovo, quale ancora non si era visto, uscito come una farfalla dal bozzolo del primo momento difficile della sua carriera ...Mecca difende il big: «Questo la dice lunga sulle sue potenzialità». Le parole del tifoso della Juve dopo il derby ...