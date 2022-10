Juric amaro ' Non riesco a portare il Toro più su'

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ivanè un mix di amarezza e quasi rassegnazione. "Mi dispiace tanto, ma nona fare di più per ile a portarlo più in alto" le parole del tecnico granata dopo l'ennesima sconfitta in ...

Una cifra che, anche in misura minore, avrebbe permesso di acquistare un attaccante che rendesse meno" perprima e i tifosi poi " il distacco da Andrea Belotti . Si pensi, ad esempio, ad ...... infatti, è ripartire il prima possibile: "Vogliamo fare bene subito contro il Cittadella in coppa Italia (martedì sera, ndr), poi il campionato è ancora lungo e possiamo risalire" continua. A ...Le conseguenze di un mercato che fa molto discutere, alla luce delle difficoltà che la squadra di Juric riscontra nel trovare la via del gol ...La squadra di Juric può avventarsi, senza far calcoli, sulla Coppa Italia e la squadra veneta di Serie B. Il passaggio del turno vale il Milan, a gennaio ...