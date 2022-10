Il cadavere di una 12enne trovato in una valigia | l' orrore a Parigi

Ildiragazzina di 12 anni è stato trovato in un baule nel 19esimo arrondissement di Parigi. Lo riferiscono fonti della Procura. Il baule è stato ritrovato vicino all'edificio in cui la ...... diceva ai vicini di casa e percorreva, almeno due volte la settimana, quella strada ai margini della quale è stata trovata, uccisa con tre colpi di pistola sparati in faccia concalibro ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...PARIGI. Il corpo di una bimba di 12 anni è stato scoperto, ieri sera verso le 23, all’interno di una valigia nel 19esimo arrondissement a Parigi. La ragazzina era… Leggi ...