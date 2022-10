Guida TV | programmi di stasera | sabato 15 ottobre 2022

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 15 ottobre 2022)aitv della prima serata di oggi,15.10., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Ballando con le stelle Show RAI2 Blue Bloods Serie TV RAI3 Sapiens – Un solo Pianeta Documentario RETE4 Ordinary Love Film CANALE5 Tu si que vales Varietà ITALIA1 L’Era Glaciale 3 – L’Alba dei Dinosauri Film LA7 In Onda – Prima Serata/Il Paziente Inglese Attualità/Film REALTIME Vite al Limite Docureality CIELO La signora di Wall Street Film TV8 La Leggenda degli Uomini Straordinari Film NOVE Mafia Connection – Caccia all’ultimo Padrino Documentario first appeared on Ascolti Tv Blog.