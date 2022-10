Calciomercato Lazio | Ilic e un terzino per gennaio

(Di sabato 15 ottobre 2022), Sarri vuoledell’Hella Verona già nella prossima finestra di mercato e anche unsinistro: Valeri o Parisi L’ottimo avvio di stagione della, è figlio dell’ottimofatto in estate dal club biancoceleste. E in vista della prossima finestra di, Sarri vuole il bis. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico ha fatto due precise richieste alla società per il prossimoa centrocampo dall’Hellas Verona (già cercato in estate), e uno tra Parisi e Valeri comesinistro. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BIANCOCELESTI SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

, Sarri vuole Ilic dell'Hella Verona già nella prossima finestra di mercato e anche un terzino sinistro: Valeri o Parisi L'ottimo avvio di stagione della, è figlio dell'ottimo ...Alla Roma serietà e professionalità, allafinzione e furbizia!Servono tre punti importanti in chiave classifica, perché poi in casa arriveranno la Lazio, il Napoli e la Juve Come ricorda L’Eco di Bergamo, l’Atalanta non vince due partite di fila in casa da 319 g ...Bentornata vittoria. La Lazio Primavera è corsara a Reggio Calabria e con un 2-0 torna ai tre punti in campionato. Era proprio questa la risposta che si aspettava la società dopo il ...