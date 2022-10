Ultime Notizie – Samantha Cristiforetti rientrata sulla Terra | ammarata Crew-4 – Video

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Si è conclusa poco prima delle 23 ora italiana con l’ammaraggio della Dragon Freedom al largo della Florida, la missione di circa sei mesi diCristoforettiassieme agli altri tre membri della Nasa della-4. Dalla fine di settembre laera la prima astronauta donna italiana ed europea alla guida della Iss, la Stazione Spaziale Internazionale: il ritornoè avvenuto senza problemi dopo due rinvii causati dal vento forte e dalle precipitazioni nell’area prescelta per l’ammaraggio. Dopo il recupero dalla caspula SpaceX, la Nasa riporterà i quattro astronauti a Houston. A bordo della ISS rimangono tre americani, tre russi e un giapponese. Splashier than your average Friday ...

Sky Tg24

Paura per l'attore di : ieri sera, il personaggio di Draco Malfoy nella celebre saga del mago di Hogwarts, ha avuto un malore durante una partita di golf tra star (a cui sta partecipando anche ...Finti poveri che hanno falsificato l'Isee per agevolazioni fiscali e, stando a quanto riportano le, nella prima metà del 2022 le prestazioni sociali agevolate frutto di false ... Cronaca, le ultime notizie di oggi 14 ottobre. Nell'Aretino 48enne uccide la madre. LIVE Moto maniacale, fatto tagliando, scarico completo Arrow by Aprilia omologato con ultima mappatura e risuonatore, sella pass. GEL, Bauletto in tinta e carbonio monokey 47 con piastra in alluminio dal ...Nuovo balzo in avanti dell'incidenza dei casi di Covid nel nostro Paese, con 504 casi per 100mila abitanti. Aumenta ancora anche l'Rt che si ...