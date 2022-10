Permessi a costruire | Istat | nel II trimestre +1 | 8% superficie

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 14 ottobre 2022) ROMA – Nel secondo2022 ilcomparto residenziale presenta una crescita congiunturale dell’1,8% per il numero di abitazioni e dell’1,2% per lautile abitabile. Lo rileva l’spiegando che ladei fabbricati non residenziali è in calo rispetto alprecedente (-2,2%). Per il comparto residenziale si registra il livello top dal 2012. Nel secondo2022 la stima del numero di abitazioni dei nuovi fabbricati residenziali, al netto della stagionalità, si colloca poco al di sotto della soglia delle 16,7 mila unità, lautile abitabile si attesta intorno agli 1,44 milioni di metri quadrati, mentre quella non residenziale supera i 2,66 milioni di metri quadrati. In termini tendenziali, nel secondo ...