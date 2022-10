Non mi pento Mobilitazione finita tra due settimane | l' affondo di Putin sulla guerra

Agenzia ANSA

Il presidente russo Vladimir Putin ha risposto di "no" quando i giornalisti gli hanno chiesto se si rammaricasse di qualcosa per il conflitto in Ucraina. Lo riporta l'agenzia Interfax. Putin: la mobilitazione sarà completata tra 2 settimane Il presidente russo è intervenuto da Astana e ha fatto il punto sul conflitto. Chiusa per ora l'ipotesi di un vertice con Biden: "Non ne vedo il bisogno"