MotoGP Australia 2022 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Appuntamento inesclusiva su Sky e insu NOW con il terzultimo appuntamento del Motomondiale. Domenica, live da Phillip Island, Il GP di, con Pecco Bagnaia a caccia del leader Fabio Quartararo, distante due punti nella classifica generale. La gara dellascatterà alle 5 (Moto3 alle 2 e Moto2 alle 3.20) su Sky...

Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia sono divisi infatti da soli due punti in favore del francese della Yamaha, mentre sognano ancora una rimonta clamorosa Aleix Espargarò con l'Aprilia (a - 20 dalla ...PHILLIP ISLAND - E' una delle gare più veloci, imprevedibili, spettacolari della stagione di. "Qui contano solo due cose: abilità e coraggio", dice Marc Marquez , uno che se ne intende. A 3 gp dalla fine, con Bagnaia che ha finalmente raggiunto Quartararo ( in classifica sono divisi ...A Buriram è stato Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing) a battere tutti sul bagnato, pur partendo dall'11° posto in griglia: nell'ambito di MotoGP™ Fantasy, significa che il portoghese ha… Leg ...Sui curvoni veloci della pista del GP di Australia potrebbero sparigliarsi le carte della ... sono infatti trasmesse alle ore 2 (Moto3), 3.20 (Moto2) e 5 (MotoGP) italiane della notte fra sabato 15 e ...