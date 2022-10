Lorenzo Fontana Lega eletto presidente della Camera con 222 voti Ecco chi è LA DIRETTA

Roma, 14 ottobre 2022eletto Presidente della Camera. L'applauso e la standing ovation del centrodestra al raggiungimento del quorum.Il deputato della Legaè stato eletto presidente della Camera. Lo ha proclamato il presidente provvisorio dell'Assemblea di Montecitorio Ettore Rosato dopo aver letto il risultato dello scrutinio della ...Il leghista Lorenzo Fontana è stato eletto presidente della Camera dei deputati con una votazione senza sorprese (a differenza di quanto accaduto ieri con Ignazio La Russa, che per la presidenza del S ...Si è aperta alle 10.30 la quarta votazione per eleggere il presidente della Camera dei deputati. E da oggi scende anche la maggioranza necessaria per nominarlo: basta la metà più uno dei votanti. Anch ...