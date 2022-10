Linee guida avviso non metanizzati in Basilicata | stanziati 90 milioni

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 14 ottobre 2022) La Giunta regionale dellaha approvato leper l’per la concessione di contributi a fondo perduto per l’installazione di impianti rinnovabili a servizio delle unità abitative non allacciate alla rete metano ricadenti nel territorio lucano. L’sarà rivolto a persone fisiche che, alla data di presentazione della domanda, risultano essere proprietarie di unità immobiliari utilizzate come abitazione principale, ubicate all’interno del territorio della Regionee non allacciate alla rete metano. Gli immobili devono essere regolarmente censiti. La procedura di presentazione delle domande sarà “a sportello” ovvero le istanze verranno istruite in ordine di presentazione e finanziate nei limiti della dotazione finanziaria prevista, pari a € ...