Agenzia askanews

I video degli striscioni di protesta sono stati censurati in. 14 ottobre 2022... la produzione verrà avviata innel corso del 2023, mentre la fabbrica americana inizierà a ... con Android Automotive OS, e apre a nuove forme di intrattenimento a bordo e alla gestione di... In Cina inediti striscioni di protesta contro Xi Jinping Milano, 14 ott. (askanews) - In queste immagini da Pechino una rarità: uno striscione di protesta contro il presidente Xi Jinping e la sua ...A meno di tre giorni dall’apertura del XX Congresso del Partito comunista cinese, a Pechino va in scena una protesta contro il governo e la sua strategia anti-Covid. Sul ponte di Sitong, vicino alla c ...