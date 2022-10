Ilary Blasi abbracciata alla sua Isabel ma come è andata in tribunale?

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il 14 ottobre 2022 era un giorno atteso non solo da Totti eper la prima udienza inma anche dal gossip che continua a seguire la loro separazione. Totti edanno modo di spettegolare, arrivano sempre nuovi dettagli, dai social o da chi magari inventa qualche retroscena inesistente. Le prime storie social di Francesco Totti e Noemi Bocchi, la dedica dell’ex calciatore al figlio Cristian e poi c’è lache non ha mai smesso di mostrarsi su Instagram, anzi è sempre più attiva. Ieri,vigilia della prima udienza alcivile di Roma la conduttrice si è dedicatasua bambina e poi agli amici. Un pomeriggio con sua figliache adora pattinare e da lì arriva lo scatto di madre e figlia ...

Primo confronto tra gli avvocati di Francesco Totti ein tribunale . Secondo quanto riporta Dagospia , il giudice ha preso una decisione, che comunque non è quella finale. Infatti, sembra che si sia preso del tempo per decidere se aprire un'..., attraverso il suo legale, ha risposto alle dichiarazioni rilasciate dall'investigatore privato Ezio Denti diffuse ieri e riportate dal settimanale Nuovo .: "Investigatore ...Investigatore privato, l'avvocato della conduttrice lo smentisce: "Tutto assolutamente falso" Ieri l'investigatore privato Ezio Denti ha rilasciato una ...È stato scritto il primo capitolo della lotta giudiziaria tra il Pupone e la Blasi: per il momento slitta la resa dei conti ...