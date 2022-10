Giaele e Antonino litigano in piena notte | “Mi hai fatto passare per una T”

Leggi su biccy

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Cosa c’è fraDe Donà eSpinalbese? I due da un paio di settimane amano provocarsi e i loro giochi sono stati mostrati anche in puntata. La clip è stata poi commentata da Ginevra Lamborghini che ha giocato a fare la gelosa. Tra i più desiderati della Casa… impossibile restare indifferente davanti a tutta questa bellezza. Di chi parliamo? Ma ovviamente di! #GFVIP pic.twitter.com/WlTcF3wLIE — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 13, 2022 Al termine della puntata la De Donà ha preso Spinalbese da parte e gli ha urlato contro. “Mi hai sempre detto che fra te e Ginevra non c’è niente, poi in puntata quando abbiamo parlato di lei haicredere che ci sia qualcos’altro sotto. Se a te vuoi farti la storia d’amore con Ginevra va bene, ma non farmicosì con io che ti ...