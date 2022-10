Gf Vip | il dolore di Cristina contro l' ex | ' Mi ha buttato i soldi sul letto come una putt*** e cacciata via'

(Di venerdì 14 ottobre 2022)Quaranta dopo il grande successo tv - Non è la Rai, Striscia la Notizia - è rimasta a vivere a Milano dove lavora in un ristorante romano. Ma a scioccare il pubblico del Grande fratello Vip , ...

Ottava puntata del Grande fratello Vip questa sera su canale 5 che seguiremo in diretta, come sempre minuto per minuto, su Leggo.it. Nella casa continuano le incomprensioni tra i vipponi, ma ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-78d529b8-6e0e-c0c0-fabc-c3c684c07d ...