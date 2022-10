Camera | nel Pd ipotesi Zan vicepresidente ' anti - Fontana'

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Come risposta all''elezione del leghista Lorenzoalla presidenza della, nel Pd spunta l'di schierare alla vicepresidenza un profilo diametralmente opposto e contrapposto a ...

Così il leader del M5s, Giuseppe Conte , uscendo da Montecitorio dopo l'elezione di Lorenzo Fontana alla presidenza della. 'Fontana è stato ministromio governo Ricorderà che ho ritirato ...... " Lorenzo Fontana della Lega, neo eletto Presidente della, che si è distinto per la vicinanza al Governo di Putin e per le sue posizioni Anti Lgbt+ , dichiarava2017 al congresso della ...Presentato il “Libro bianco” delle urgenze per le imprese: la lista completa. Pozza: «La competitività passa attraverso le grandi opere. Ma serve applicare il ...Paladino dei diritti della comunità Lgbtq e padre del ddl contro l'omotransfobia, è entrato nella rosa dei nomi su cui si sta ...