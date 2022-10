Atalanta | Scalvini rivela | “Mi ispiro a Bastoni | ma il mio idolo è Thiago Silva”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il difensore dell’, Giorgio, ha rilasciato un’intervista all’Eco di Bergamo in cui si è raccontato a 360 gradi: “Mi trovo bene sia in difesa che a centrocampo, ma gioco dove mi mette il mister. Ad essere onesto, però, mi sono sempre sentito più difensore. Forse perché ho giocato in quel ruolo più a lungo“. Sui suoi punti di riferimento, invece: “Il mioè da sempre, apprezzo soprattutto la sua calma in campo. Inoltre mi, a cui sono stato spesso paragonato“. “Né mio padre interista né mio fratello milanista mi hanno influenzato. Ho scelto una squadra quando sono entrato nel vivaio dell’– ha proseguito, che ha infine parlato del suo futuro – Ai rumors non ci penso. I ...

{ "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ": '...Commenta per primo Si allunga la lista delle pretendenti a Giorgio: secondo la stampa britannica, anche il Chelsea monitora il difensore dell'La probabile formazione dell'Atalanta per la sfida contro il Sassuolo. Fischio d'inizio sabato 15 ottobre ore 20.45 ...