Alessandra Amoroso a Sanremo 2023 | gli indizi che portano alla conferma

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 14 ottobre 2022)? Era una voce, all’apparenza priva di fondamento, ma oggi trovain uno che non è di certo passato inosservato in rete. Un like lascia pensare che sia propriouno degli artisti in gara al Festival di. Potrebbe dunque essere il suo il super nome, asso nella manica di Amadeus. Per laufficiale, però, bisognerà attendere il mese di dicembre quando verranno annunciati i Big in gara al prossimo Festival della Canzone Italiana. E qualora il suo nome apparisse nel cartellone, non stupirebbe. Ci sarà davvero? I ...