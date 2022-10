X Factor 2022 streaming gratis LIVE e diretta TV8? Dove vedere Bootcamp seconda puntata

(Di giovedì 13 ottobre 2022) X, iniziano le audizioni. C’è grande attesa per la sedicesima edizione del programma musicale di successo che quest’anno vede diverse novità. Alla conduzione c’è Francesca Michielin che prende il posto dopo solo un anno di Ludovico Tersigni. Non ci saranno più i quattro giudici del 2020 e 2021: Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Al L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::finale X2021,? Europa League,Leicester-Napoli:...

Potrete seguire Xsu Sky Uno HD oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Non è invece prevista una diretta in chiaro su TV8 , che trasmetterà la puntata in differita solamente nella ...Tv8: X: i Boot Camp del talent show musicale condotto da Francesca Michielin hanno attirato ... Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 12 ottobreRAI 1 Oggi è un altro giorno : 0.000.000 ...Sul palco di X Factor torna il gioco delle sedie: questa sera Ambra e Dargen decideranno chi portare alle Last Call, ultimo appuntamento prima dei Live Show ...Cosa succede stasera a X Factor 2022 Dopo i primi bootcamp, tocca ai secondi: a sfidarsi stasera i giudici Ambra Angiolini e Dargen D'Amico: e poi