Wwf | l’ecatombe della fauna selvatica | – 69% in 50 anni “Necessari una legge sul clima e il codice della Natura”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Negli ultimi 50le popolazioni selvatiche di mammiferi, uccelli, anfibi, rettili e pesci sono calate in media del 69%. Quelle d’acqua dolce sono diminuite in media dell’83%, il più grande declino di qualsiasi gruppo di specie, mentre le popolazioni diin America Latina e nella regione dei Caraibi sono calate in media del 94%. Sono alcuni dei dati del Living Planet Report 2022, il rapporto biennale sulla salute del pianeta che il Wwf lancia oggi a livello globale. Con un bacino di dati, che comprende quasi 32mila popolazioni di 5.230 specie di vertebrati, il Living Planet Index, fornito nel rapporto dalla Zoological Society of London, mostra che nelle regioni tropicali, le più ricche di biodiversità al mondo, l’abbondanza delle popolazioni di vertebrati selvatici monitorati sta crollando “a un ritmo particolarmente ...

