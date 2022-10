Wwf | distrutto il 69% della fauna selvatica in 50 anni

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Le popolazioni di mammiferi, uccelli, anfibi, rettili e pesci sono calate in media del 69% dal 1970, nel mondo, e in America Latina e nei Caraibi la perdita diha raggiunto il 94%. Il ...

Per Marco Lambertini, direttore generale del WWF Internazionale, 'ci troviamo di fronte a una doppia emergenza: il cambiamento climatico provocato dall'uomo e la perdita di biodiversità'. "Il WWF è estremamente preoccupato da questi nuovi dati - aggiunge Lambertini - che mostrano un calo devastante delle popolazioni di fauna selvatica, in particolare nelle regioni tropicali. Il terribile dato è contenuto nel Living Planet Report 2022, il rapporto del Wwf sulla salute del pianeta.