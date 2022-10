VISITA DI STUDIO ALLA ROCCA DEI RETTORI DELLE CLASSI DELL' ISTITUTO ALBERTI DI BENEVENTO

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Nel monumento rinascimentale gli Allievi sono stati accompagnati in Sala Consiliare dove hanno sono stati introdotti, in un percorso che ha illustrato in termini concreti il lavoro quotidiano degli ...

NTR24

... IV e V dell'Istituto 'Alberti' di Benevento, accompagnati dai docenti Carmine Baiano, Silvia Silvana Mastrovito e Maria Tranfaglia, hanno effettuato stamani unadialla Rocca dei ...Ci onora sapere che il nostro territorio è conosciuto anche Oltralpe per le sue eccellenze e le sue buone pratiche e per questo è stato scelto per la: importare ed esportare approcci di ... Benevento, gli alunni dell’Alberti in visita di studio alla Rocca dei Rettori Il signore era stato accompagnato al policlinico Tor Vergata per una visita specialistica, ma dopo essere uscito dallo studio del medico era ...Comunicato Stampa – Ufficio Stampa Provincia di Benevento Gli alunni delle Classi III, IV e V dell’Istituto “Alberti” di Benevento, accompagnati dai docenti Carmine Baiano, Silvia Silvana Mastrovito e ...