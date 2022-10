VinciCasa oggi 13 ottobre 2022 | ecco i numeri vincenti estratti stasera

(Di giovedì 13 ottobre 2022)13. È giovedì, la settimana è quasi giunta al capolinea, ma anche, come ogni giorno, torna l’appuntamento con il concorsoe gli appassionati giocatori possono stare tranquilli e contare su una certezza., giovedì 13, i giocatori potranno conoscere idella combinazione vincente, in diretta live,per il concorso giornaliero. E sperare di vincere. Il Corriere della Città, come per gli altri concorsi nazionali, seguirà le estrazioni diin diretta su questa pagina. Vi ricordiamo infatti che Il Corriere della Città segue in diretta anche le estrazioni del Million Day e del Simbolotto: ...

www.controcampus.it

Per giocare all'estrazione13 Ottobre 2022, ci sono diverse opzioni. Ricordiamo brevemente alcune delle più comuni e popolari nelle ricevitorie ed online. Numeri ritardatari Previsioni ...Scopriamo insieme in diretta quelli dell'estrazionedi, Giovedì 13 Ottobre 2022. Aggiornando questa pagina sarà possibile scoprire l'esito della propria giocata. Estrazione... Estrazione VinciCasa oggi 11 ottobre 2022: numeri, quote e premi ROMA - Seconda estrazione della settimana per il SuperEnalotto, con il concorso di questa sera giovedì 13 ottobre. Dopo il ...Nel concorso Win for Life VinciCasa n° 285 di mercoledì 12 ottobre nessuno vince la casa in palio, ma in dodici si avvicinano alla prima moneta vincendo 126 euro ciascuno.