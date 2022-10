Treviso | rissa finisce in tragedia | un morto accoltellato

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – Unaè finita indove un uomo ènella notte. Laè scoppiata tra un folto gruppo di stranieri alla Fiera e diversi sarebbero riusciti a fuggire. Non si conoscono ancora le ragioni di tale. E’ intervenuta la Polizia. L'articolo proviene da Italia Sera.

Un uomo di 45 anni del Kosovo è morto nella notte aper le ferite riportate in unaavvenuta nel quartiere Fiera. Uno scontro scoppiato tra componenti di etnie straniere diverse dell'area balcanica. La vittima è stata raggiunta da uno o ...Un uomo di 45 anni del Kosovo è morto nella notte aper le ferite riportate in unaavvenuta nel quartiere Fiera, nell'ambito di uno scontro scoppiato tra componenti di etnie straniere diverse dell'area balcanica. La vittima sarebbe stata ...(Adnkronos) – Una rissa è finita in tragedia a Treviso dove un uomo è morto accoltellato nella notte. La rissa è scoppiata tra un folto gruppo di stranieri alla Fiera e diversi sarebbero riusciti a fu ...Sembra che alla base della maxi-rissa ci sia un regolamento di conti tra cittadini rumeno e kossovari, poi degenerato ...