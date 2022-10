Steve Jobs intervistato dal podcast che vuole “resuscitare i morti”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il controverso conduttore diJoe Rogan ha sfruttato un'intelligenza artificiale per creare un clone del cofondatore di Apple con il quale parla per venti minuti. È l'inizio dell'era dei fake

Voglia di deepfake, ma fa discutere l'intervista deepfake di Steve Jobs che sembra tornare a parlare grazie alla IA nel podcast di Joe Rogan. Voglia di manipolazione della realtà con l'uso dell'intelligenza artificiale, strumento che permette di mettere assieme ...Ed è per questo che è il settore ideale per sperimentare e reinventare le regole, proprio quello che Apple potrebbe sfruttare, seguendo una massima del suo fondatore: esiste l'opportunità ... I morti danno interviste Avviene anche questo con l'intelligenza artificiale. Podcast ai ha realizzato un'intervista con la Steve Jobs AI ...