MotoGP | Fabio Quartararo | “Phillip Island mi fa pensare positivo La pioggia? Non sono preoccupato”

(Di giovedì 13 ottobre 2022)non ha la minima intenzione di gettare la spugna e lo conferma al via del suo fine settimana del Gran Premio d’Australia, diciannovesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di2022. Il portacolori del team Yamaha Factory sa che sul meraviglioso tracciato disi giocherà ampia parte del suo campionato, ed è pronto a difendere il suo status di leader della classifica generale. Il pilota nativo di Nizza, dopo la tappa di Buriram, non ha rimasto che 2 sole lunghezze di vantaggio su Francesco Bagnaia, ed è ora consapevole che tutta l’inerzia sia nella direzione del ducatista e, anche per questo motivo, dovrà davvero lottare con le unghie e con i denti per rintuzzare l’offensiva della agguerrita e nutritissima pattuglia di Borgo Panigale....

Il weekend di Phillip Island si apre con la tradizionale conferenza dei piloti, in diretta dalle 8 (ora italiana) su Sky Sport. Bagnaia, con soli 2 punti di ritardo, 'vede'Quartararo. Al terzo posto c'è Aleix Espargaró, a - 20 dalla vetta. I tre protagonisti della lotta Mondiale parleranno nella prima parte ...L'ex pilota dellae della Superbike, nella consueta diretta Instagram con Davide Valsecchi, ha azzardato un pronostico per Phillip Island: "Quartararo non ha più niente da perdere. Le Ducati soffriranno e ...Siamo giunti alle ultime tre gare della stagione con il mondiale ancora tutto da giocare. Tra Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia ci sono solo due punti di distacco ma nella lotta non vanno esclusi Aleix ...Si avvicina il GP d'Australia con la consapevolezza di chi ha recuperato 89 punti al primo in classifica ed ora deve dare la spallata decisiva alla ...