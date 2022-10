Le Iene invitano Laura Pausini a cantare Bella Ciao Lei non accetta e loro “le dedicano” un video

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Basta andare sulla pagina web de Leper trovare unpresentato con questa dicitura: “non è venuta a cantarla, ci pensiamo noi“. E gli inviati del programma insieme a Giulia Salemi (che nella puntata in onda martedì 11 ottobre ha dedicato un monologo in farsi alle donne iraniane), a Belen Rodriguez e a Teo Mammuccari cantano. La conduttrice a un certo punto guarda se da dietro le quinte spunta qualcuno e conferma: “Niente,non è venuta”. L’invito della redazione de Lealla cantante deve essere arrivato, si suppone. Ricorderete la polemica che l’ha travolta dopo essersi rifutata didurante un quiz della tv spagnola. ...

