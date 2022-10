Inter | Gosens | “La mia ambizione è di giocare di più”

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 ottobre 2022) “Sicuramente la miaè quella didi più. Non sto vivendo un momento facile a livello personale, ma sto lavorando duramente e sono veramente contento di aver potuto aiutare la squadra”. Dopo il gol al Barcellona, Robinreclama spazio. L’esterno dell’, prelevato a gennaio dall’Atalanta, in questa stagione è stato schierato solamente tre volte da titolare. La prestazione del Camp Nou però può essere la svolta: “Da un lato siamo contenti per il risultato ma dall’altra parte, quando mancano cinque minuti alla fine e hai in mano il risultato, vuoi portare a casa i tre punti. Sappiamo che il Barcellona è sempre in grado di fare gol con un attaccante come Lewandowski, però abbiamo visto una grande. Abbiamo sofferto ma abbiamo disputato una partita di grande spirito”, ha ...