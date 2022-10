Ilary Blasi multata dopo lo sberleffo a Francesco Totti

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Lei si diverte a prendere in giro l'ex posando davanti alla gioielleria ma nel frattempo i vigili prendono di mira la sua ...

Francesco Totti esono stati tra le coppie più chiacchierate dell'estate, anche se definirla coppia è ormai improprio considerando che i due si sono separati. Tra batti e ribatti, accuse e controaccuse ...Lei si diverte a prendere in giro l'ex posando davanti alla gioielleria ma nel frattempo i vigili prendono di mira la sua ...Il filmato spunta poco prima dell’inizio del processo con Ilary Blasi. Francesco Totti – Nanopress.it Nel video si vede un gruppo di gente ballare, Totti seduto al tavolo, con a fianco la sua Noemi.Francesco Totti pubblica per la prima volta un video che lo immortala al fianco di Noemi Bocchi. Proprio nel giorno che precede l’apertura del processo per la causa di separazione da Ilary Blasi, ecco ...