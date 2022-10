Il display di Google Pixel 7 Pro potrebbe avere qualche problemino coi consumi

Engage

Un test delha rivelato che il 7 Pro diassorbe circa 3,5 - 4W alla massima luminosità (circa 600 nits), a seconda di quali altri componenti del telefono sono attivi allo stesso tempo. ...Pixel 7Pixel 7 sfoggia ilOLED da 6,3 pollici (Full HD+ da 2400 x 1080 pixel, refresh rate a 90Hz e 416 PPI) ma possiede comunque cornici ridotte ed è più piccolo del Pixel 6 ... Google, due nuove soluzioni su Display & Video 360 per sfruttare i dati di prima parte The Pixel 7 Pro, undoubtedly, has a beautiful display. However, it seems that this might come with a caveat. The Pixel 7 Pro’s display seems to be drawing a lot more battery power than necessary. The ...and a breakthrough light field display to create a lifelike experience for callers on both sides of the screen — and all without a required headset. Now, Google says it’s expanding its real ...